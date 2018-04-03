На Тернопільщині передбачають до двадцяти градусів тепла

03/04/2018 Розмір тексту:

Справжню весняну погоду передбачають метеорологи до кінця цього тижня на Тернопільщині. В регіоні спостерігатиметься підвищення температури повітря до 18 – 20-ти градусів тепла. Оптимістичні прогнози і щодо Великодня. За словами метеорологів, буде тепло і сонячно.

Упродовж цього тижня метеорологи передбачають достатньо комфортні погодні умови. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, в регіоні обійдеться без опадів, а температура повітря вдень підвищуватиметься до 15 – 20 градусів тепла, вночі 3 – 8 градусів вище нуля.

«П’ятого квітня на Тернопільщині обійдеться без опадів. Вночі та вранці можливий невеликий туман. Вітер південно-західний поривчастий. Температура повітря вдень 15 – 20 градусів тепла, вночі – також плюсові температурні показники. А от шостого квітня можливий невеликий дощ. Температура повітря вдень 10 – 15 градусів тепла, вночі 4- 6 градусів тепла», – повідомляє обласний гідрометеоцентр.

За словами метеорологів, упродовж цього тижня в регіоні буде тепло і сонячно. Проте ближче до вихідних можливі незначні опади.