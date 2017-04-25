На Тернопільщині передають спеку і грози

25/04/2017 Розмір тексту:

Найближчими днями тепла погода встановиться на Тернопільщині. В регіоні передбачається до двадцяти градусів тепла. Однак не обійдеться без опадів. Від середи на Тернопільщині можливі грози, а місцями град.

Високі температурні показники, хмарність з проясненнями, дощі та грози – такі погодні умови передбачають метеорологи цього тижня на Тернопільщині.

«Область перебуватиме в полі підвищеного атмосферного тиску. Погоду визначатиме північно-західна периферія антициклону над Туреччиною, а вже через добу ми переходимо у теплий сектор. Над Тернопільщиною далі запанує тепла повітряна маса. Вона підійде до нас з півдня. Тож ми очікуємо різке підвищення температури повітря. Вже від середи в області встановиться тепла погода. З двадцять шостого квітня погода буде хмарною з проясненнями. В нічну пору доби істотних опадів не передбачається. Проте вже від середи у денну пору доби очікуються короткочасні грозові дощі. Також місцями можливий град. А от температура повітря може підвищуватися до двадцяти градусів тепла», – розповіла метеоролог Оксана Озимків.

Щодо попередніх прогнозів, то мінливий характер буде властивим і надалі для погодних умов краю.

Софія Романська