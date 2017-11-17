На Тернопільщині передають сніг і заморозки

17/11/2017 Розмір тексту:

Похолодання передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. Упродовж вихідних спостерігатимуться мінусові температурні показники. Також місцями в області можливі опади у вигляді мокрого снігу.

У другій половині листопада в регіоні спостерігатиметься чітка тенденція до зниження температури повітря, – кажуть метеорологи. Вже з наступного тижня на Тернопільщині передбачають більш суттєві заморозки – місцями 3 – 5 градусів морозу, а також незначні опади у вигляді снігу. За прогнозами Укргідрометеоцентру, на Тернопільщині поступово встановлюватимуться погодні умови, характерні для зими. Проте ще в листопаді значних снігопадів не передбачають.

«У західних областях передбачається незнане похолодання. Температура повітря: вночі – від незначного мінуса до незначного плюса, вдень – 4 – 6 градусів тепла. Упродовж дня спостерігатиметься відносно ясна погода. Вітер південний 7 – 12 метрів за секунду, часом пориви вітру. Також місцями в регіоні можливі опади у вигляді дощу з мокрим снігом».

Метеорологи радять жителям краю готувати теплий одяг. Оскільки по всій території України поступово холоднішатиме.

Софія Романська