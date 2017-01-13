На Тернопільщині передають потепління і сніг з дощем

13/01/2017 Розмір тексту:

Погода продовжує дивувати жителів Тернопільщини мінливим характером. Після сильних морозів повертається плюсова температура повітря. Проте наступного тижня знову похолоднішає. За словами метеорологів, такі погодні перепади будуть актуальні до кінця січня.

Хмарність, незначні опади у вигляді снігу, коливання температурних показників, – такі погодні умови передбачають метеорологи найближчими днями на Тернопільщині. Також можлива ожеледиця і пориви вітру. За прогнозами Укргідрометеоцентру, на Західній Україні передбачаються також і дощі з мокрим снігом.

«Буде хмарно з незначними проясненнями в обідню пору. Вітер змінних напрямків 7 – 12 метрів за секунду, місцями можливі пориви вітру. Температура повітря: вночі 1 – 2 градуси морозу, вдень від нуля до трьох градусів тепла. По всій території регіону передбачаються опади у вигляді мокрого снігу, місцями сніг з дощем».

Метеорологи також попереджають про погіршення видимості на автошляхах краю під час опадів.