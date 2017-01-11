На Тернопільщині передають потепління і мокрий сніг. ВІДЕО

11/01/2017 Розмір тексту:

В найближчі кілька днів тернополянам та жителям області слід очікувати нестійку погоду з невеликими опадами, переважно у вигляді снігу.

Як повідомляє ІНТБ, 12-го січня вночі буде 10-15 градусів морозу, вдень – 1-6 нижче нуля. Очікується невеликий сніг, на дорогах збережеться ожеледиця, а тому як водіям, так і пішоходам варто бути уважними.

«13-го січня вночі без істотних опадів, вдень – невеликий мокрий сніг, нічні температури коливатимуться від 2-х до 7-ми градусів морозу, денні – від 4-х морозу до 1-го тепла», – розповіла зав. сектору Тернопільського гідрометеоцентру Оксана Софінська.



На Старий Новий рік та свято Василя вночі буде до 8-ми градусів морозу, а вдень, кажуть синоптики, до 5 градусів нижче нуля.