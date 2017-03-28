На Тернопільщині передають похолодання

28/03/2017 Розмір тексту:

Мінливий характер погоди простежуватиметься найближчим часом на Тернопільщині. За словами метеорологів, до кінця тижня передбачається відносно тепла погода, а далі можливе незначне похолодання. Також не оминатимуть регіон опади, дощі можливі майже кожного дня.

Мінлива хмарність з проясненнями, невеликі дощі, до п’ятнадцяти градусів тепла, – такі погодні умови передбачають на Тернопільщині упродовж цього тижня. Ближче до вихідних можливе незначне похолодання. За прогнозами Укргідрометеоцентру, найближчим часом погоднім умовам будуть властиві різкі перепади температур.

«Днями передбачається мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря: вночі 4 – 6 градусів тепла, вдень 10 – 16 градусів вище нуля. Вітер північно-західний 7 – 12 метрів за секунду. По всій території регіону можливі дощі. Опади передбачаються в основному у другій половині дня».

За словами метеорологів, мінливий характер погоди простежуватиметься і в квітні. Але тоді температурні показники будуть дещо вищими.