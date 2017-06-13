На Тернопільщині передають дощі

13/06/2017 Розмір тексту:

Дощову погоду передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині, а місцями можливі досить сильні грози та зливи. Температура повітря теж частково знизиться.

Мінлива хмарність, дощі та незначне похолодання передбачають на Тернопільщині цими днями. За прогнозами Укргідрометеоцентру, погода характеризуватимуться мінливістю.

«Передбачається хмарність по всій території регіону з проясненнями упродовж дня. Температура повітря: вночі 15 – 17 градусів тепла; вдень 21 – 23 тепла. Вітер північно-західний 7 – 12 метрів за секунду, місцями пориви вітру. Також по всій території регіону передбачаються дощі, часом досить сильні опади у вигляді злив і гроз з градом».

За словами метеорологів, мінливі погодні умови характерні для червня. Хоча, зазвичай, цей місяць характеризується спекотністю. Цього року спостерігається прохолодний початок літа. За попередніми прогнозами, упродовж літньої пори буде чимало прохолодних днів, а спекотну погоду передбачають не раніше липня.

Софія Романська