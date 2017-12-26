На Тернопільщині передають до 8 градусів тепла

25/12/2017 Розмір тексту:

Суттєве підвищення температурних показників передбачають метеорологи упродовж цього тижня на Тернопільщині. По всій території регіону зберігатиметься плюсова температура повітря. Стовпчики термометрів підвищуватимуться до 5 – 8 градусів тепла. Також на Тернопільщині передбачають дощі та хмарну погоду.

Мінлива хмарність, плюсова температура повітря, висока ймовірність опадів, а також погіршення видимості, – такі погодні умови передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. Регіон перебуватиме під впливом вологих атмосферних фронтів. Відтак справжньої зимової погоди поки що чекати марно. За прогнозами Укргідрометеоцентру, плюсова температура повітря спостерігатиметься аж до Нового року.

«На Тернопільщині передбачається хмарна погода. Вночі та вранці можливий туман. Температура повітря вночі – від нуля до двох градусів тепла, вдень п’ять – сім градусів тепла. Місцями в регіоні можливі ще вищі температурні показники. Вітер південно-західний 7 – 12 метрів за секунду, часом пориви вітру. Також по всій території регіону спостерігатимуться опади у вигляді дощів».

За попередніми прогнозами метеорологів, новорічна погода також не порадує погодою. Передбачають коливання температурних показників від незначного мінуса до незначного плюса, а також опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

Софія Романська