На Тернопільщині пенсіонер вистрелив собі в голову з рушниці

06/06/2017 Розмір тексту:

Пострілом в голову із рушниці обірвав власне життя житель одного з сіл Заліщицького району. Повідомлення про це до правоохоронців надійшло 4 червня.

Чоловікові було 72 роки. Останні роки він хворів онкологією. На фатальний крок він пішов, бо не міг більше терпіти страшний біль.

Рушницю і набої поліцейські вилучили та направили на експертизу, повідомляють у поліції.