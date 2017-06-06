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На Тернопільщині пенсіонер вистрелив собі в голову з рушниці
06/06/2017 0
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Пострілом в голову із рушниці обірвав власне життя житель одного з сіл Заліщицького району. Повідомлення про це до правоохоронців надійшло 4 червня.
Чоловікові було 72 роки. Останні роки він хворів онкологією. На фатальний крок він пішов, бо не міг більше терпіти страшний біль.
Рушницю і набої поліцейські вилучили та направили на експертизу, повідомляють у поліції.
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