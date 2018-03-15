На Тернопільщині патрульні будуть вручати водіям повістки

15/03/2018 Розмір тексту:

На Тернопільщині працівники військкоматів спільно з патрульними будуть вручати повістки водіям, які ухиляються від служби.

Про це повідомив під час прес-конференції т. в. о. військового комісара обласного військкомату Олександр Скумбрій, передає ZiK.

Сьогодні на Тернопільщині перебувають у розшуку близько 40 тис. призовників. У військкоматі розповіли, що списки «ухилянтів» передають у правоохоронні органи. Виявити порушника можуть і патрульні під час руху водіїв, а відтак – викликати представників комісаріату для вручення повістки.

За порушення законодавства про військову службу в Україні передбачено два види відповідальності – адміністративну і кримінальну. Адмінпокаранням за неявку в військкомат є штрафні санкції. За даними військкомату, у Тернополі вже притягнули до відповідальності «ухилянтів» на суму 25 тис. грн.

Військові запевняють, що рейдів у нічний час за призовниками не здійснюють. Водночас, закликають усіх юнаків, які підлягають цьогорічному весняному призову, з’явитися у військкомати. Ставати на облік мають у 18 років, але на строкову службу призиватимуть від 20 до 27 років.

Всього навесні у Тернопільській області планують викликати в комісаріати 19 853 юнаки. З них до військ скерують 460 призовників.

Призовникам гарантують, що не відправлятимуть їх у зону бойових дій. На фронт поїдуть ті, хто погодиться на контрактну службу.

У військкоматі запевняють, що не відправлятимуть до війська і тих, хто має проблеми зі здоров’ям.

Як уточнили в комісаріаті, призовники зобов’язані прибути у військкомат через 10 днів від дати отримання повістки. Ті ж, хто підлягає призову і повістки не отримають, повинні з’явитися самостійно.

Поважними причинами неприбуття вважають стихійне лихо, хворобу чи смерть близьких.