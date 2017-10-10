На Тернопільщині “оживуть” повстанці

10/10/2017 Розмір тексту:

13-14 жовтня на Тернопільщині відбудеться масштабний фестиваль «Луни повстанського краю». Під час дійства реконструюють повстанське життя.

Фестиваль пройде з нагоди 75-ої річниці створення Української Повстанської Армії. Організатори планують залучити якомога більше молоді, щоб підняти патріотичний дух сучасного покоління.

«Ми хочемо пройтися тими стежками, якими ходили упівці. Всі заходи відбуватимуться в історичному місці, в антонівському лісі. У рамках дійства заплановані екскурсії та військово-патріотичні табори. Головний акцент буде зроблено на реконструкцію тодішніх часів. Для нас важливо, щоб людина, яка потрапляє в штаб УПА, потрапляла в реальні умови, щоб могла проникнутися цією атмосферою, побути в повстанському одязі, потримати в руках зброю, пройтися тими стежками, якими ходили наші упівці. І, власне, саме концепція нашого заходу – це повна реконструкція життя Української Повстанської Армії. Адже саме там, у селі Антонівці, був створений повноцінний штаб УПА «Волинь-Південь», де, фактично, почала функціонувати Антонівська республіка, яка об’єднала навколо себе села Тернопільщини та Рівненщини», – розповідає заступник голови ОДА Юрій Юрик.

Серед запрошених на фестиваль – чимало гостей з інших регіонів України, а також із-за кордону. Оскільки це єдине місце в країні, яке повністю відтворює життя повстанців.

Софія Романська