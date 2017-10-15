На Тернопільщині “ожили” повстанці. ФОТО

15/10/2017 Розмір тексту:

У селищі Антонівці Шумського району цими вихідними відтворювали повстанське життя. З нагоди 75-ої річниці створення УПА відбувся фестиваль-реконструкція «Луни повстанського краю».

Посеред лісу неподалік селища Антонівці організатори фестивалю повністю реконструювали життя табору військової округи УПА «Волинь-Південь». Цей захід об’єднав чимало молоді та громадських активістів, а також став центральним у відзначенні 75-ої річниці створення УПА.

«Саме в цьому лісі функціонувала Антонівська республіка, яка об’єднувала села Тернопільської та Рівненської областей. Саме тут діяли перші загони УПА, а в 43-ому році був створений табір УПА «Волинь-Південь». Штабом керував Іван Климишин, легендарний Крук. Тому дуже символічно, що основні заходи з відзначення 75-ої річниці створення УПА відбуваються саме тут», – розповідає історик Олег Вітвіцький.

Гості свята голодними не залишилися. Їх частували на польовій кухні. Також під час фестивалю представляли унікальні книги на історичну тематику та показували фільми «Жива» та «Червоний».

Софія Романська