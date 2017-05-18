На Тернопільщині оскаженілий бик сильно покалічив чоловіка

18/05/2017 Розмір тексту:

Трагічна подія трапилась цієї неділі у селі Худиївці Борщівського району.

Оскаженіла тварина накинулась на селянина, коли той випасав худобу на пасовищі. За словами місцевих мешканців, власника неодноразово просили не виганяти бика на пасовище, однак дослухатись до порад односельців він не хотів. В результаті такого недбальства і злочинної байдужості постраждав ні в чому невинний чоловік, який може втратити зір. Адже бик загнав йому ріг під око, поламав ніс, на голові великі гематома, усе тіло в синцях і забоях, пише Звістка.

Покаліченого чоловіка з важкими травмами спочатку доправили в Борщівську ЦРКЛ, а згодом транспортували в обласну лікарню, медики якої боряться за його здоров’я і роблять усе можливе, щоб він не осліп. Робити якісь прогнози працівники медустанови поки що не беруться. Єдине, що вони кажуть, що курс лікування буде довгим і важким, а ще довшою буде реабілітація після такого побиття і отриманих травм.