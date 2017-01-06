На Тернопільщині оселилося понад дві сотні лебедів

Громада Вільховця, що у Борщівському районі Тернопільської області допомагає лебедям, які оселилися взимку на Дністрі.

Як розповів «Дню» дяк храму Святої Покрови Української Греко-Католицької Церкви Павло Глуханюк, який щодня проводить їхній облік, станом на 5-те січня на території села перебуває 230 цих красенів. Жителі їх підгодовують, захищають від морозів і посягань браконьєрів. У Вільховець лебеді прилетіли ще до Нового року, 15-го грудня. Тоді їх було лише вісімнадцять. Жителі села підгодовують птахів, допомагає кормами районна влада, громадські активісти, серед яких поетеса з Борщова Ганна Костів-Гуска. Їй навіть довелося рятувати пернатих від браконьєрів. «На двох лебедях є кільця, — каже Павло Глуханюк. — На одному написано «Польща». На іншому — 5АДР і ми не знаємо, що це означає». Діти ідучи зі школи купують своїм підопічним хліб. Лебеді не лякаються, ідуть до рук. «Серед них є вожак, який першим виходить на берег. Діти його пестять, а він у дзьоб бере скибку хліба і кидає у воду для інших», — розповідає пан Павло.

У п’ятницю синоптики прогнозують на Тернопільщині посилення морозу до 15-20-ти градусів і жителі Вільховця вже подбали про те, аби лебеді не постраждали від холоду: зробили своєрідний намет над частиною водойми, підготували дрова для вогнища, котре розпалюватимуть біля води. Проблемою лише залишаються безпритульні собаки, які чатують на птахів. «Дуже багато собак розвелося, ходять берегом. Оце ми ще переживаємо, щоби їх не половили і не поїли». Заступник начальника управління екології та природних ресурсів Тернопільської облдержадміністрації Ігор П’ятківський у коментарі «Дню» зазначив, що представники установи звернулися до обласної і районної організації «Українського товариства мисливців і рибалок» щодо охорони лебедів від браконьєрів і бродячих собак. «Одночасно ми звернулися до своїх колег з Буковини, щоби також організували таку охорону цих птахів», — розповів Ігор П’ятківський.

За словами фахівця, таке скупчення лебедів-шипунів на Дністрі пов’язано, зокрема, з кліматичними змінами. Національний природний парк «Дністровський каньйон» теж долучився до моніторингу, влаштовують підгодівлю. Великі скупчення лебедів спостерігаються і біля Устя Борщівського району, поблизу Заліщиків, Добривлян і Синькова Заліщицького району.

Лариса ОСАДЧУК, День