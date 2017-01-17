На Тернопільщині орудують злодії під виглядом колядників

17/01/2017 Розмір тексту:

Саме така неприємність трапилася з мешканцем райцентру Кременець на різдвяні свята.

Чоловік впустив до хати колядників, а невдовзі не дорахувався 100 гривень, які лежали в гаманці. Його спритні злодії викрали з комоду в коридорі.

Ще одна злодійська коляда завітала до мешканця села Біла Тернопільського району. Колядники винесли з хати триста гривень, як лежали на столику в кімнаті. Саме там і колядувати незнайомці, повідомляють у поліції.