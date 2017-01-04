На Тернопільщині оголосили штормове попередження

04/01/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині зберігатиметься тенденція до похолодання. Найближчим часом погодні умови в регіоні зумовлюватиме вплив холодного арктичного повітря. Також передбачають сильний вітер та ожеледицю на автошляхах краю.

Різке зниження температури повітря Тернопільщина відчуватиме до кінця тижня. А шостого-сьомого січня у регіоні передбачають понад двадцять градусів морозу, місцями – 25 – 27 градусів нижче нуля. Погодні умови не сприятимуть далеким подорожам, відтак жителям краю радять по-можливості уникати поїздок. За прогнозами Укргідрометеоцентру, сильні морози триматимуться до кінця Різдвяних свят.

«Днями очікуємо сильний вітер 15 – 20 метрів за секунду, на дорогах місцями ожеледиця. Найближчої доби температура повітря становитиме від восьми до дев’ятнадцяти градусів нижче нуля. Вночі очікується понад двадцять п’ять градусів морозу. По всій території регіону спостерігатиметься сильний вітер та ожеледиця, що ускладнить рух транспортних засобів».

Рятувальники нагадують: у Тернополі та області функціонуватимуть пункти обігріву. Також за допомогою радять звертатися за телефоном 101.