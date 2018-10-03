На Тернопільщині оголосили штормове попередження

03/10/2018 Розмір тексту:

Сьогодні, 3 жовтня, на заході України очікується сильний вітер.

Про це повідомляє Свідок з посиланням на Український гідрометцентр.

Так, у Волинській, Львівській, Закарпатській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій та Чернівецькій областях вранці та вдень очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, у п’ятницю, 5 жовтня, в Україні очікується похолодання. Вночі майже по всій країні температура опуститься до 0-5°.