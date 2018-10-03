На Тернопільщині оголосили штормове попередження
03/10/2018 0
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Сьогодні, 3 жовтня, на заході України очікується сильний вітер.
Про це повідомляє Свідок з посиланням на Український гідрометцентр.
Так, у Волинській, Львівській, Закарпатській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій та Чернівецькій областях вранці та вдень очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
Нагадаємо, у п’ятницю, 5 жовтня, в Україні очікується похолодання. Вночі майже по всій країні температура опуститься до 0-5°.
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