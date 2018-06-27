На Тернопільщині оголосили штормове попередження

27/06/2018 Розмір тексту:

Метеорологи попереджають жителів Тернопільщини про ускладнення погодних умов упродовж вихідних. В регіоні оголосили штормове попередження. Відтак 28 – 29 червня у краї спостерігатимуться сильні дощі, грози, місцями град, сильний вітер.

На вихідних в області частково похолоднішає, – кажуть метеорологи. Стовпчики термометрів вдень знижуватимуться до десяти градусів тепла. Не обійдеться без дощів, місцями на Тернопільщині пройдуть досить сильні грози.

«Погодні умови на Тернопільщині упродовж вихідних зумовлюватимуть атмосферні фронти, які в цей період проходитимуть через територію регіону. Відтак в області передбачаються сильні дощі, місцями грози, град. Вітер північно-східний 7 – 12 метрів за секунду, місцями пориви вітру 12 – 18 метрів за секунду. Температура повітря: вночі 12 – 17 градусів тепла; вдень 21 – 26 градусів вище нуля. 29 червня опади збережуться, місцями в області можливі грози та град. Стовпчики термометрів вдень коливатимуться від 21 до 26 градусів тепла. Дещо схожі погодні умови спостерігатимуться і 30-червня», – повідомила метеоролог обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська.

Метеорологи попереджають: прохолодна похмура та дощова погода збережеться на Тернопільщині до кінця тижня. Дещо стабілізуються погодні умови з наступного тижня.

Софія Романська