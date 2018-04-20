На Тернопільщині оголосили штормове попередження

20/04/2018 Розмір тексту:

Штормове попередження оголосили метеорологи у суботу на Тернопільщині. Жителів краю попереджають про сильний вітер. Проте в регіоні обійдеться без істотних опадів.

Мінлива хмарність, без істотних опадів, коливання температурних показників від шістнадцяти до двадцяти градусів тепла, – такі погодні умови передбачають метеорологи упродовж доби на Тернопільщині.

«На Тернопільщині передбачається мінлива хмарність. Вітер південно-західний 5 – 8 метрів за секунду, північно-східний 7 – 12 метрів за секунду, пориви 15 – 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 5 – 10 градусів тепла; вдень 19 – 24 градуси тепла. Буде актуальним штормове попередження про небезпечні гідрометеорологічні явища», – повідомляє обласний гідрометеоцентр.

А щодо попередніх прогнозів метеорологів, то з 22-го квітня погодні умови в регіоні стабілізуються. Жителям краю обіцяють досить приємну та комфортну погоду. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, температурні показники підвищуватимуться до двадцяти п’яти градусів тепла; по всій території регіону обійдеться без опадів, лише місцями можливі пориви вітру.

Софія Романська