На Тернопільщині оголосили штормове попередження

15/03/2018 Розмір тексту:

Сильні снігопади, хуртовини та зниження температури повітря передбачають на Тернопільщині цими днями. Через ускладнення погодних умов жителів краю просять відмовитися від необов’язкових подорожей.

Укргідрометеоцентр попереджає: 17-18 березня на території західного регіону очікуються сильні снігопади та хуртовини, також зниження нічної температури до 10-16° морозу.

«Погодні умови зумовлюватимуть холодні атмосферні фронти. Очікується суттєве зниження температури повітря. Також по всій території регіону передбачаються опади у вигляді дощів і мокрого снігу»

Рятувальники наголошують: погодні умови упродовж доби можуть призвести до небезпечних ситуацій. Відтак жителів крають просять бути максимально обережними.

«Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту (рівень загрози для автотранспорту 2 (жовтий),також ускладнить роботу енергетичної, будівельної галузей та комунального господарства», – наголошують в управлінні ДСНС в області.

Водіїв просять не користуватися власними автівками без нагальних потреб.

Софія Романська