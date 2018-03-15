На Тернопільщині оголосили штормове попередження
Сильні снігопади, хуртовини та зниження температури повітря передбачають на Тернопільщині цими днями. Через ускладнення погодних умов жителів краю просять відмовитися від необов’язкових подорожей.
Укргідрометеоцентр попереджає: 17-18 березня на території західного регіону очікуються сильні снігопади та хуртовини, також зниження нічної температури до 10-16° морозу.
«Погодні умови зумовлюватимуть холодні атмосферні фронти. Очікується суттєве зниження температури повітря. Також по всій території регіону передбачаються опади у вигляді дощів і мокрого снігу»
Рятувальники наголошують: погодні умови упродовж доби можуть призвести до небезпечних ситуацій. Відтак жителів крають просять бути максимально обережними.
«Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту (рівень загрози для автотранспорту 2 (жовтий),також ускладнить роботу енергетичної, будівельної галузей та комунального господарства», – наголошують в управлінні ДСНС в області.
Водіїв просять не користуватися власними автівками без нагальних потреб.
Софія Романська
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