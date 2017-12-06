На Тернопільщині оголосили штормове попередження

06/12/2017 0
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Сьогодні, 6 грудня, у західних областях України очікуються пориви вітру.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

«За даними Укргідрометцентру, 6 грудня в Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій областях та на Закарпатті пориви вітру 15-20 м/с», – йдеться в повідомленні.

Як повідомили раніше синоптики, у середу погода в Україні буде з опадами. На більшій частині території очікуються дощі, мокрий сніг та ожеледиця, подекуди поривчастий вітер. Уночі можливі невеликі морози, від 0 до -4 градусів, проте вдень буде тепліше – +1+6 градусів.

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