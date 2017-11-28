На Тернопільщині оголосили штормове попередження

28/11/2017 Розмір тексту:

Густий туман і погіршення видимості передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. Окрім цього, на автошляхах утворюватиметься ожеледиця. Це суттєво ускладнюватиме рух транспортних засобів. Відтак водіїв просять без нагальної потреби в дорогу не вирушати.

29-го – 30-го листопада на Тернопільщині передбачаються складні погодні умови. За прогнозами Укргідрометеоцентру, очікується туман видимістю 200 – 500 метрів. Через коливання температурних показників від незначного мінуса до незначного плюса, на дорогах утворюватиметься ожеледиця.

«29-го листопада та в першій половині 30-го листопада в регіоні прогнозується туман видимістю 200 – 500 метрів. Видимість на автошляхах значно ускладнюватиметься. Просимо водіїв без нагальної потреби не виїжджати на дороги. У разі необхідності виїзду треба бути максимально обережним, щоб не завдати шкоди ні собі, ні іншим учасникам дорожнього руху. Щодо температурних показників, то вночі передбачається від одного градуса морозу до одного градуса тепла. Вдень передбачаються плюсові температурні показники: 2 – 4 градуси тепла. Вітер південно-східний 5 – 10 метрів за секунду. Також можливі опади у вигляді мокрого снігу», – повідомляє обласний гідрометеоцентр.

За попередніми прогнозами метеорологів, до кінця тижня передбачаються опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

Софія Романська