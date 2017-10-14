На Тернопільщині оголосили штормове попередження

14/10/2017 Розмір тексту:

Штормове попередження оголосили у західному регіоні. Метеорологи передбачають сильний вітер, різкі перепади температурних показників, високу ймовірність опадів.

Жителям краю радять бути обережними на автошляхах, а також при користуванні електричними приладами.

Упродовж вихідних на Тернопільщині спостерігатимуться нестабільні погодні умови, – кажуть метеорологи. Регіон перебуватиме під впливом вологих атмосферних фронтів. Відтак ймовірність опадів залишається високою. Часом в регіоні можливі грози. За прогнозами Укргідрометеоцентру, дещо стабілізується погода з початку наступного тижня.

«У Тернопільській області спостерігатиметься мінлива хмарність часом з проясненнями, вітер північно-західний 7 – 12 метрів за секунду, місцями пориви вітру 12 – 16 метрів за секунду. Температура повітря: вночі 7 – 9, вдень 10 – 12 градусів тепла».

Метеорологи кажуть, що на Тернопільщині поступово спостерігатиметься тенденція щодо підвищення температури повітря. А з наступного тижня обіцяють теплу погоду

Софія Романська