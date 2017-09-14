На Тернопільщині оголосили штормове попередження

14/09/2017 Розмір тексту:

Сильні вітри охоплять західний регіон. Також частково знизяться температурні показники, а місцями в області можливі грози.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, пориви вітру сягатимуть 17 – 22 метри за секунду. Температурні показники до кінця доби залишатимуться високими, а далі поступово знижуватимуться.

«Упродовж доби на Тернопільщині спостерігатиметься мінлива погода. По всьому регіону можливі пориви вітру 17 – 22 метри за секунду. Також спостерігатиметься мінлива хмарність. Поки що опадів не передбачається, але далі упродовж тижня в регіоні можливі дощі і грози. Також будуть характерні різкі зміни погодних умов. У Тернополі температура повітря підвищуватиметься до двадцяти двох градусів тепла, по області – до двадцяти шести градусів вище нуля. Але далі температурні показники поступово знижуватимуться», – повідомляє обласний гідрометеоцентр.

Також метеорологи передбачають: наступного тижня середньодобова температура повітря знизиться.

Софія Романська