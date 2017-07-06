На Тернопільщині оголосили штормове попередження
06/07/2017 0
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На Закарпатті, у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях 6 липня вночі та вранці очікуються сильні дощі, грози, місцями шквали до 15-20 м/с. Оголошено штормове попередження.
Нагадаємо, під час грози не можна перебувати поблизу ліній електропередачі, у відкритому просторі, ховатися під деревами, забиратися на височині, користуватися металевими предметами, мати при собі увімкнений мобільний телефон, їздити на мотоциклі або велосипеді.
У вітряну погоду рекомендовано триматися подалі від дерев, будівель, рекламних щитів, ліній електропередачі. В приміщенні необхідно щільно закривати вікна і прибирати всі предмети з балконів, які можуть впасти вниз.
Джерело: Львівська газета
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