На Тернопільщині оголосили штормове попередження

06/07/2017 Розмір тексту:

На Закарпатті, у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях 6 липня вночі та вранці очікуються сильні дощі, грози, місцями шквали до 15-20 м/с. Оголошено штормове попередження.

Нагадаємо, під час грози не можна перебувати поблизу ліній електропередачі, у відкритому просторі, ховатися під деревами, забиратися на височині, користуватися металевими предметами, мати при собі увімкнений мобільний телефон, їздити на мотоциклі або велосипеді.

У вітряну погоду рекомендовано триматися подалі від дерев, будівель, рекламних щитів, ліній електропередачі. В приміщенні необхідно щільно закривати вікна і прибирати всі предмети з балконів, які можуть впасти вниз.

Джерело: Львівська газета