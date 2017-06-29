На Тернопільщині оголосили штормове попередження

29/06/2017 Розмір тексту:

Сильний вітер, грози і шквали передбачають на Тернопільщині найближчими днями. Метеорологи оголосили в регіоні штормове попередження.

Складні погодні умови спостерігатимуться найближчими днями по всій території Західної України, – кажуть метеорологи. Можливі сильні опади: грози, шквали 15 – 22 метрів за секунду, різкі перепади температурних показників. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, на початку липня спостерігатиметься досить мінлива погода.

«В області передбачається мінлива хмарність з проясненнями. Вітер змінних напрямків 8 – 12 метрів за секунду; місцями шквали 15 – 22 метри за секунду. Температура повітря: вночі 14 – 18 градусів тепла; вдень 22 – 26 тепла. По всій території області спостерігатимуться дощі, місцями досить сильні опади: грози, град, зливи».

За словами метеорологів, упродовж вихідних спостерігатиметься мінлива погода з великою ймовірністю опадів.

Софія Романська