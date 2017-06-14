На Тернопільщині оголосили штормове попередження

14/06/2017 Розмір тексту:

Штормове попередження оголосили метеорологи на Тернопільщині. В регіоні передбачають похолодання, а також пориви північно-західного вітру. Місцями можливі дощі.

На Тернопільщині похолоднішає, – розповідають метеорологи. Місцями в регіоні температура повітря знизиться до одинадцяти градусів тепла. Також передбачається хмарна погода. За прогнозами Укргідрометеоцентру, дещо потеплішає аж після вихідних.

«Найближчими днями погоду на Тернопільщині зумовлюватиме північний циклон. Відтак очікується незначне похолодання. Щодо температурних показників, то передбачається вночі 12 – 14 градусів тепла; вдень 16 – 18 градусів вище нуля. Вітер північно-західний 7 – 12 метрів за секунду. Також буде актуальним штормове попередження, можливі пориви північно-західного вітру 15 – 20 метрів за секунду. Місцями передбачаються дощі, часом грози з сильним вітром», – повідомили в обласному гідрометеоцентрі.

За словами метеорологів, потеплішає на Тернопільщині у третій декаді червня. Проте мінливість погодних умов спостерігатиметься і надалі.

Софія Романська