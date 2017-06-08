На Тернопільщині оголосили штормове попередження

08/06/2017 Розмір тексту:

Дощі, грози та сильний вітер передбачають на Тернопільщині цими днями. Метеорологи оголосили штормове попередження. Загалом у першій половині червня буде досить мінлива погода.

Мінлива хмарність з проясненнями охопить всю територію західної України, – розповідають метеорологи. Також можливі різкі перепади температурних показників. Вдень температура повітря підвищуватиметься до двадцяти п’яти градусів тепла. За прогнозами Укргідрометеоцентру, на вихідних температура повітря зберігатиме тенденцію до підвищення.

«На заході передбачається мінлива погода. Зранку буде досить хмарно, ближче до обіду дещо прояснюватиметься. Температура повітря: вночі 13 – 15 градусів тепла; вдень 23 – 25 градусів вище нуля. Вітер північний 5 – 10 метрів за секунду, місцями пориви вітру. Не обійдеться і без опадів: можливі дощі та грози, місцями град».

Щодо попередніх прогнозів метеорологів, то передбачають досить мінливу погоду цього літа. Кажуть: будуть і спекотні, і холодні дні.

Софія Романська