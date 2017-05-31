На Тернопільщині оголосили штормове попередження

31/05/2017 Розмір тексту:

Сильні дощі, грози і пориви північно-західного вітру передбачають на Тернопільщині. Метеорологи оголосили в регіоні штормове попередження.

Мінливу погоду передбачають метеорологи на Тернопільщині найближчим часом. Також дещо знизиться середньодобова температура повітря. За прогнозами Укргідрометеоцентру, сонячна погода чергуватиметься з дощами.

«На заході передбачається мінлива хмарність, місцями з проясненнями. Вітер північно-західний 5 – 10 метрів за секунду, місцями пориви вітру. Температура повітря: вночі 14 – 16 градусів тепла; вдень 21 – 23 градуси тепла. По всій території регіону можливі дощі, часом грози, зливи, громовиця. Ближче до вихідних знов буде спекотно, передбачають мінливість погодних умов».

За попередніми прогнозами метеорологів, початок літа буде багатим на сильні дощі і грози. Також передбачають досить високі температурні показники.

Софія Романська