На Тернопільщині оголосили штормове попередження

23/05/2017 Розмір тексту:

24 травня у Тернопільській області очікуються грози, вдень подекуди град та шквали 17-22 м/с.

У зв’язку з сильними зливами, в першiй половинi доби 24 травня на Днiстрi в створі поста Залiщики (Тернопiльська обл.) очiкується проходження максимального рівня паводку висотою 400 – 450 см над нулем поста (рiвень води на 8 год 23 травня становить 291 см) з максимальною витратою води 450 – 550 м3/с.

Про це повідомляють в Українському гідрометцентрі.