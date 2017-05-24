На Тернопільщині оголосили штормове попередження

23/05/2017 0
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24 травня у Тернопільській області очікуються грози, вдень подекуди град та шквали 17-22 м/с.

У зв’язку з сильними зливами, в першiй половинi доби 24 травня на Днiстрi в створі поста Залiщики (Тернопiльська обл.) очiкується проходження максимального рівня паводку висотою 400 – 450 см над нулем поста (рiвень води на 8 год 23 травня становить 291 см) з  максимальною витратою води 450 – 550 м3/с.

Про це повідомляють в Українському гідрометцентрі.

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