На Тернопільщині оголосили штормове попередження
23/05/2017 0
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24 травня у Тернопільській області очікуються грози, вдень подекуди град та шквали 17-22 м/с.
У зв’язку з сильними зливами, в першiй половинi доби 24 травня на Днiстрi в створі поста Залiщики (Тернопiльська обл.) очiкується проходження максимального рівня паводку висотою 400 – 450 см над нулем поста (рiвень води на 8 год 23 травня становить 291 см) з максимальною витратою води 450 – 550 м3/с.
Про це повідомляють в Українському гідрометцентрі.
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