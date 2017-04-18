На Тернопільщині оголосили штормове попередження

18/04/2017 Розмір тексту:

Жителів краю попереджають про різке ускладнення погодних умов. Упродовж доби в області можливий сильний вітер, мороз, а місцями передбачають опади у вигляді снігу.

Зима на деякий час повернулася, – кажуть метеорологи. Найближчими днями передбачають дуже холодну погоду. Можливі заморозки, опади у вигляді снігу, а також дошкулятиме сильний вітер. Така погода протримається в регіоні до кінця тижня. За прогнозами Укргідрометеоцентру, ближче до вихідних в області частково потеплішає.

«Передбачається хмарна погода з проясненнями. Температурні показники: вночі від нуля до двох градусів морозу, вдень від нуля до восьми градусів тепла. Вітер змінних напрямків 7 – 12 метрів за секунду, місцями пориви вітру. Також в регіоні можливі незначні опади у вигляді снігу. Передбачаються різкі перепади температур від мінусної до плюсової температури».

За попередніми прогнозами метеорологів, погода і далі проявлятиме мінливий характер.

Софія Романська