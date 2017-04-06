На Тернопільщині оголосили штормове попередження

06/04/2017 Розмір тексту:

Жителів краю попереджають про різке ускладнення погодних умов. Можливі грози, град і пориви вітру. А загалом дощитиме в регіоні до кінця тижня. За попередніми прогнозами, опади можливі і на вихідних.

Найближчим часом дощова погода в регіоні чергуватиметься з теплом і сонцем. Метеорологи передбачають до двадцяти градусів тепла. За прогнозами Укргідрометеоцентру, погодні умови до середини квітня залишатимуться нестабільними.

«Передбачається хмарна погода, місцями з проясненнями. Вітер змінних напрямків 7 – 12 метрів за секунду, місцями пориви вітру. По всій території західного регіону передбачаються опади: грози, громовиця, сильні дощі. Під час опадів значно погіршуватиметься видимість на автошляхах. Температура повітря: вночі 6 – 8 градусів тепла, вдень 14 – 18 градусів тепла, місцями ще вищі температурні показники».

Метеорологи кажуть, що найближчими днями погода може негативно впливати на самопочуття метеозалежних людей.

Софія Романська