На Тернопільщині оголосили штормове попередження

22/03/2017 Розмір тексту:

Різкі зміни погодних умов передбачають метеорологи на Тернопільщині найближчими днями. У вечірню і нічну пору можливий густий туман, а в другій половині дня очікуються грози. Відтак метеорологи просять обережності на автошляхах краю.

Незважаючи на опади та погіршення видимості, температурні показники залишатимуться відносно високими. Вдень передбачають до вісімнадцяти градусів тепла. Високі температурні показники зберігатимуться упродовж тижня. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, очікується тепла але хмарна погода.

«По всій території регіону спостерігатиметься помірна хмарність місцями з проясненнями. Також передбачається туман видимість 200 – 500 метрів. У другій половині дня очікуються грози. По всій території регіону висока ймовірність дощу. Температура повітря вночі: шість – вісім градусів тепла, вдень тринадцять – вісімнадцять градусів вище нуля. Вітер південно-західний 5 – 10 метрів за секунду, місцями незначні пориви вітру».

За словами метеорологів, незважаючи на різкі зміни погодних умов, в регіоні зберігатиметься тенденція до підвищення температурних показників.