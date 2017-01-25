На Тернопільщині оголосили штормове попередження

25/01/2017 Розмір тексту:

Складні погодні умови передбачають метеорологи на Тернопільщині. Можливий сильний туман, а також ожеледиця на автошляхах. Це значно погіршить рух транспортних засобів. Відтак водіїв і пішоходів просять дотримуватися правил.

Негода протримається до кінця тижня, – кажуть метеорологи. Найбільш відчутним буде туман у ранкову і нічну пору. Тоді видимість становитиме 200 – 500 метрів. За прогнозами метеорологів, місцями можливі опади у вигляді снігу.

«На Тернопільщині та в обласному центрі передбачається хмарна погода. Найближчої доби актуальне штормове попередження, яке пов’язане із погіршенням видимості. Вночі та вранці передбачається туман 200 – 500 метрів. Також на дорогах спостерігатиметься ожеледиця. Негода покриє Тернопіль і більшість населених пунктів області. Щодо температури повітря, то вона залишатиметься мінусовою. До кінця тижня спостерігатимуться тенденції до похолодання. Вдень передбачається 5 – 8 градусів морозу, вночі 12 – 18 градусів нижче нуля. Можливі пориви вітру змінних напрямків», – розповіли в обласному гідрометеоцентрі.

За попередніми прогнозами метеорологів, далі в області встановиться суха і морозяна погода.