На Тернопільщині оголосили штормове попереджання

13/12/2017 Розмір тексту:

Складні погодні умови передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. По всій території регіону спостерігатимуться опади у вигляді мокрого снігу з дощем, а також можливі пориви вітру.

Хмарність, дощі з мокрим снігом, погіршення видимості, – такі погодні умови передбачають метеорологи найближчими днями на Тернопільщині. В результаті опадів підвищуватиметься рівень води у річках. За прогнозами Укргідрометеоцентру, найближчими днями в області спостерігатиметься досить волога та хмарна погода. «По всій території західного регіону передбачаєтсья хмарна погода, часом з незначними проясненнями. Температурні показники залишатимуться плюсовими. Вдень: 6 – 11 градусів тепла; вночі 4 – 6 градусів тепла. Залишатиметься високою ймовірність опадів. По області спостерігатимуться дощі та мокрий сніг. Вночі та вранці можливий туман, що суттєво погіршуватиме видимість».

За словами метеорологів, високі температурні показники спостерігатимуться до кінця тижня. Місцями в регіоні температура повітря підвищуватиметься до тринадцяти градусів тепла.

Софія Романська