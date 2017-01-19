На Тернопільщині оголошено карантин через дуже небезпечну заразу

19/01/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині в Збаразькому районі гинуть свині. За останніх чотири дні в селі Залужжя загинуло більше десяти свійських тварин.

Перше повідомлення про смерть свині, каже заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Руслан Балик, надійшло ще 16 січня від одного з мешканців приватного господарства. Труп тварини оглянули спеціалісти Тернопільської та Львівської ветлабораторій. Саме вони підтвердили, що тварина померла від африканської чуми свиней. На сполох забили ветеринари та усі екстрені служби.

Сьогодні, 19 січня, на Збаражчині засідала Державна надзвичайна епізодична комісія. Відповідно до її рішення з 19 січня оголошено карантин на трьохкілометровій зоні від осередку захворювання. На в’їздах та виїздах будуть встановлені блокпости. На них цілодобово чергуватимуть правоохоронці, працівники служби надзвичайних ситуацій та ветфахівці. Їхня основна функція – не допустити розповсюдження хвороби та вивозу тварин із зони ураження. Саме з цією метою проводитиметься дезінфекція всього транспорту. Оброблятимуть спецрозчинами і господарства людей, які утримують тварин.

– Разом з тим створені робочі групи, які ходитимуть по господарствах та будуть вилучати свиней для їх утилізації, – розповідає Руслан Балик. – Сьогодні в даній зоні знаходиться близько ста двадцяти голів тварин. Місця їхнього знищення також визначені.

Термін дії карантину – це сорок днів від знищення останньої свині. Усі втрати людям повинна компенсувати держава, повідомляють у відділі комунікації Національної поліції Тернопільської області.