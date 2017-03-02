На Тернопільщині оголошено день жалоби за загиблими шахтарями

02/03/2017 Розмір тексту:

У Тернопільській області 3 березня оголошене Днем жалоби.

Відповідне розпорядження підписав голова ОДА.

Як ідеться у розпорядженні, жалоба оголошена у зв’язку із трагічною загибеллю шахтарів внаслідок аварії, що сталася 2 березня на шахті “Степова”.

Нагадаємо, сьогодні, 2 березня, о 12:46 у селі Глухів Сокальського району Львівської області на шахті № 10 “Степова” ВАТ “ЛьвівВугілля” на горизонті 550 м., у 119 конвеєрі внаслідок вибуху стався обвал гірської породи.

На шахті працювало 172 гірники, на аварійній ділянці 34 гірники, з яких восьмеро загинули та ще шестеро гірників з травмами піднято на поверхню.

Доля 20 гірників залишається невідомою. Причина обвалу встановлюється.