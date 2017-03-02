На Тернопільщині офіційно працює менше половини мешканців працездатного віку

02/03/2017 Розмір тексту:

Аналіз зайнятості населення у 2016-му році зробили у Головному управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області. Він показав, що у нас працює лише 43% громадян працездатного віку: 192 тисячі 980 осіб та 41 тисяча приватних підприємців. Ще 40% за висновком служби або не працюють, або працюють без оформлення підприємницької діяльності, або працюють нелегально.

– Для цього були об’єктивні причини, – пояснює Ігор Комендат, начальник Головного управління ДФС у Тернопільській області. – Перше – це субсидії. Люди, особливо в селах, відмовляються працювати офіційно з нормальною зарплатою, тому що у такому випадку вони втрачають субсидії. Не буду коментувати, це не моя прерогатива. По-друге, як це не дивно, при всьому патріотизмі нашого регіону, при мобілізаційних хвилях ми бачили масове звільнення. Люди не хотіли, перебуваючи офіційно зареєстрованими на робочому місці, потрапити у військкомат. При мобілізації керівник зобов’язаний і вести облік і направляти працівника у військкомат. Тому люди звільнялися і влаштовувалися або нелегально, або знаходили інші шляхи, і це також вплинуло на відсоток зайнятості.

За отриманими у податковій даними, бюджетні установи забезпечують 46% зайнятості населення області або понад 89 тисяч осіб. А до переліку тридцяти найбільших платників податків увійшло управління Нацполіції в області та військова частина.

– Так не може бути, – зазначає Ігор Комендат. – У будь-якому випадку у реальному секторі економіки залучено набагато більше людей, ніж у бюджетних установах. І це при тому, що минулого року було скорочено приблизно 20 тисяч працівників бюджетної сфери. Якби не було скорочень, то цей відсоток був би просто катастрофічний.

Також Ігор Комендат розповів, що у 2016-му на 5 тисяч збільшилась кількість зайнятих у сільському господарстві. Всього у цій галузі в області зайнято 15 тисяч людей. У промисловості працює 20 тисяч осіб, у торгівлі – 21 тисяча, у будівництві – понад 5 тисяч.

Ольга Трач

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