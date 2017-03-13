На Тернопільщині одружитися за добу можна буде навіть у райцентрах

13/03/2017 Розмір тексту:

У містах обласного значення Тернопільської області та у районних центрах незабаром може з’явитися можливість зареєструвати шлюб протягом 24 годин.

Як повідомляє прес-служба ОДА, особливістю і перевагою послуги є те, що укласти шлюб можна незалежно від місця реєстрації.

Першочергово ініціатива була запроваджена як така, що була розрахована на військовослужбовців, які не мають можливості чекати місяць, аби зареєструвати шлюб, але «Шлюб за добу» швидко знайшов прихильників і серед інших цільових аудиторій.

Наразі церемонія «Шлюб за добу» проводиться в Українському домі «Перемога» (м. Тернопіль, бульвар Шевченка, 27. Контактний номер телефон (096) 789-04-36). Послуга надається з 20 лютого 2017 року, нею скористалися уже 15 пар. Вартість від 1 тис 767 грн. 85 коп. – у будні дні, до 2 тис грн. 85 коп. – у вихідні та святкові.