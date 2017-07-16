На Тернопільщині обурені люди перекрили трасу, вимагаючи розкрити вбивство випускниці. ФОТО

29/06/2017 Розмір тексту:

Нагадаємо, трагедія сталася на світанку у понеділок, 26 червня. Понівечене тіло красуні-випускниці Іринки Мукоїди виявили за кількасот метрів від рідної домівки.

Дівчина, ймовірно, поверталася із святкування Дня молоді. Ще о пів на другу ночі вона спілкувалася з тіткою, яка виховувала Іринку з маленької і була їй за рідну маму, пише Наш день.

Мешканці Вишнівця шоковані тим, що трапилося. Учора на похорон Іринки зійшлися не лише вишнівчани, рідні та друзі дівчини, а й мешканці довколишніх сіл. Тісно було від сліз та болю.

Люди хочуть тепер одного, щоб було справедливе розслідування. Щоб поліція інформувала рідних та громадськість про його хід, а не замовчувала факти. У зв’язку з тим сьогодні вранці мешканці Вишнівця та довколишніх сіл у двох місцях перекрили міжнародну трасу, що йде через селище на Рівне.