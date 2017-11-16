На Тернопільщині – новий військовий комісар
16/11/2017 0
Розмір тексту:
Тепер уже офіційно на посаду комісара Тернопільського обласного військового комісаріату призначено Леоніда Нечепорука.
До цього він був тимчасово виконуючим обов’язків, повідомляє Терноград.
Перед ним у статусі т. в. о обласного комісара працював Олександр Скумбрій.
Нагадаємо, рік тому попереднього комісара Володимира Катинського затримали за підозрою в отриманні хабара у розмірі 260 000 гривень.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...