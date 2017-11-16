На Тернопільщині – новий військовий комісар

16/11/2017 Розмір тексту:

Тепер уже офіційно на посаду комісара Тернопільського обласного військового комісаріату призначено Леоніда Нечепорука.

До цього він був тимчасово виконуючим обов’язків, повідомляє Терноград.

Перед ним у статусі т. в. о обласного комісара працював Олександр Скумбрій.

Нагадаємо, рік тому попереднього комісара Володимира Катинського затримали за підозрою в отриманні хабара у розмірі 260 000 гривень.