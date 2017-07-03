На Тернопільщині – нові жертви торгівлі людьми

03/07/2017 Розмір тексту:

Проблема торгівлі людьми загострюється, – констатують експерти. Жителі краю найчастіше страждають через незаконну трудову експлуатацію у Росії. Аналогічні випадки трапляються й на заробітках у Польщі.

Цього року на Тернопільщині виявили дев’ять жертв торгівлі людьми. Більшість випадків пов’язані із незаконним працевлаштуванням.

«Зазвичай, все починається із вербування на роботу. Способи вербування можуть бути абсолютно різні. Це можуть бути оголошення на роботу в Інтернеті, на дошках оголошень, на стовпах. Зазвичай, пропонують високу заробітну плату. Також можуть вербувати друзі або знайомі. На жаль, наша область – в зоні ризику. Оскільки у нас високий рівень безробіття і низький рівень зарплат. Тому люди масово виїжджають на роботу за кордон. Якщо людина погодилася працювати за кордоном, неважливо за яким фахом, потрапила в умови знущання, коли забрали документи, не виплатили заробітну плату, вона стає жертвою торгівлі людьми. Щоб вберегти наших людей від проблеми торгівлі людьми, було прийнято ряд програм з відповідним фінансуванням. Особи, які постраждали, можуть звернутися за допомогою, зателефонувавши на «гарячу лінію» – 527», – розповідає координатор програм Тернопільського міського жіночого клубу «Відродження нації» Марина Пасєчник.

Жителі Тернопільщини, які потерпіли від торгівлі людьми, можуть звертатися за телефоном довіри до міського жіночого клубу «Відродження нації» за номером (0352) 52 39 52.

Софія Романська