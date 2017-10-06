На Тернопільщині нічний буревій залишив без світла два десятки сіл

06/10/2017 Розмір тексту:

Посеред ночі до України увірвався потужний буревій. Вітер до 30 метрів на секунду та зливи валяли дерева та обривали електродроти на Заході.

Без світла залишилися 195 населених пунктів у семи західних областях. Зокрема, на Івано-Франківщині – 48, на Львівщині – 44, на Волині – 42, на Рівненщині – 23, на Закарпатті – 18, на Тернопільщині – 17, на Буковині – 3. Нині бригади обленерго відновлюють електропостачання населених пунктів. Про це йдеться в повідомленні ДСНС.

Сьогодні буревій переміститься і на Північ та в Центр. У більшості регіонів очікуються пориви вітру, а місцями він може перетворитися на справжнє стихійне лихо. Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок. На заході та півночі синоптики прогнозують збільшення швидкості вітру до 30 метрів на секунду.

За таких погодних умов рятувальники радять не виходити з дому, позачиняти вікна і тримати напоготові документи, свічки, ліки та їжу-воду на кілька днів. Якщо ж негода заскочила вас на вулиці, не стійте під деревами, рекламними щитами чи лініями електромереж і не намагайтеся перечекати буревій у машині – це небезпечно.