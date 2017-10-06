На Тернопільщині нічний буревій залишив без світла два десятки сіл
Посеред ночі до України увірвався потужний буревій. Вітер до 30 метрів на секунду та зливи валяли дерева та обривали електродроти на Заході.
Без світла залишилися 195 населених пунктів у семи західних областях. Зокрема, на Івано-Франківщині – 48, на Львівщині – 44, на Волині – 42, на Рівненщині – 23, на Закарпатті – 18, на Тернопільщині – 17, на Буковині – 3. Нині бригади обленерго відновлюють електропостачання населених пунктів. Про це йдеться в повідомленні ДСНС.
Сьогодні буревій переміститься і на Північ та в Центр. У більшості регіонів очікуються пориви вітру, а місцями він може перетворитися на справжнє стихійне лихо. Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок. На заході та півночі синоптики прогнозують збільшення швидкості вітру до 30 метрів на секунду.
За таких погодних умов рятувальники радять не виходити з дому, позачиняти вікна і тримати напоготові документи, свічки, ліки та їжу-воду на кілька днів. Якщо ж негода заскочила вас на вулиці, не стійте під деревами, рекламними щитами чи лініями електромереж і не намагайтеся перечекати буревій у машині – це небезпечно.
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