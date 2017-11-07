На Тернопільщині незаконно видобували глину у промислових масштабах. ФОТО

07/11/2017 Розмір тексту:

Служба безпеки України спільно з поліцією та державною екологічною інспекцією викрила та припинила незаконний видобуток корисних копалин на території Збаразького району Тернопільської області.

Співробітники СБУ встановили, що службові особи одного з місцевих підприємств, яке спеціалізується на виробництві будматеріалів, без спеціального дозволу організували видобуток суглинку. Незаконні гірничі роботи зловмисники проводили промисловим способом із використанням важкої техніки.

Видобуту породу підприємство використовувало для виготовлення та подальшої реалізації будівельної цегли, уникаючи сплати до місцевого бюджету рентних платежів за користування надрами. За попередньою оцінкою експертів обсяги завданих збитків можуть перевищувати 600 тисяч гривень.

За матеріалами СБУ поліцією відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 240 (порушення правил охорони надр) Кримінального кодексу України, повідомили у Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області.