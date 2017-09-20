На Тернопільщині невпинно дорожчають продукти
Упродовж останніх трьох місяців на Тернопільщині більшість продуктів подорожчало в середньому на 8%. Такі висновки головного управління статистики в області. Найсуттєвіше підвищилися ціни на м’ясо та хлібобулочні вироби. Аналогічні тенденції можуть спостерігатися і надалі, – прогнозують статистики краю.
Серед причин дорожчання продуктів – висока вартість на енергоносії й підвищення ставки податку, – стверджують підприємці. А також на цінову ситуацію вплинуло скасування державного контролю над ціноутворенням.
«Зараз власник може встановлювати такі ціни на свою продукцію, які вважає за потрібне. Він нікому не повинен за це звітувати. І такі особливості ринкової економіки. Так працює ринок в Європі. Ринкові закони впливають на ціноутворення. В нашій країні стала дуже високою собівартість продукції. Тому ціни ростуть. Але вони не можуть бути космічними. Оскільки це зменшуватиме попит», – каже підприємець Ігор Бондар.
В головному управлінні статистики області додають останнім часом суттєво піднялася ціна алкоголю та тютюнових виробів. Проте реалізація цієї продукції практично не знизилася.
Софія Романська
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Коментарі (1)
валерій29/09/2017
то приїздіть на Черкащину-разом поплачемось.