На Тернопільщині невідомий спалив половину заповідника

18/04/2017 Розмір тексту:

Про шкоду від спалювання сухої рослинності Державна екологічна інспекція у Тернопільській області наголошує постійно. Проте, такі порушення вчиняються і надалі, а завдана вогнем шкода інколи досягає значних масштабів.

Так, 06.04.2017року Держекоінспекцією у Тернопільській області виявлено факт спалювання водно-болотної рослинності у гідрологічному заказнику місцевого значення «Велике болото». Даний об’єкт природо-заповідного фонду знаходиться на території Чернеливо – Руської сільської ради Тернопільського району та Охримівської сільської ради Збаразького району. Площа спалювання становить 17,5 га, а це близько половини заказника!

Для встановлення особи порушника матеріали передано до Головного управління Національної поліції у Тернопільській області. Адже за відповідні порушення ч.1ст. 245 Кримінального Кодексу України передбачено штраф від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням чи позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

Шкода завдана у результаті випалювання сухої рослинності на території природо-заповідного фонду склала 28875 грн.

З метою запобігання виникненню пожеж та їх розповсюдження на прилеглі території держінспектори з охорони навколишнього природного середовища постійно здійснюють рейдові перевірки на території області.

Проте, громадяни продовжують самовільно спалювати залишки рослинності не задумуючись про наслідки.