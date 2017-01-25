На Тернопільщині невідомі зрубали півсотні дерев

25/01/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщиін Держекоінспекція встановила факт незаконного вирубування 48 дерев.

За оперативною інформацією небайдужих громадян, 23 січня Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області проведено обстеження місця незаконної рубки лісу в кварталі 68 виділ 88 напрямку Тернопіль-Підволочиськ лісонасаджень ПЧЛД-6 ВП «Львівська дистанція захисних лісонасаджень» ДТГО «Львівська залізниця» та встановлено факт незаконного вирубування 48 дерев порід дуб, ясен, клен та граб, скоєного невстановленими особами.

Розмір шкоди, заподіяної лісу внаслідок незаконного вирубування дерев у вищевказаному лісовому масиві, склав 129 508 грн.

Оскільки, в даному порушенні природоохоронного законодавства вбачаються ознаки злочину, передбачені ст.246 ККУ, матеріали справи направлено до Тернопільського РВ поліції Тернопільського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області для вжиття заходів відповідного реагування.