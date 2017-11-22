На Тернопільщині невідомі хотіли вкрасти біля школи дітей?

Там двоє чоловіків на білому бусі під’їхали до ЗОШ №1 і хитрощами спробували заманити в машину чотирьох дітей, повідомляє сайт Тернополяни. На щастя, їм це не вдалося – школярі, зрозумівши, що перед ними небезпечні незнайомці, кинулися втікати. Згодом про випадок повідомили батьків, які звернулися із заявою щодо проведення перевірки у поліцію.

За словами дітей (хлопчик-першокласник і троє школярок із п’ятого класу), після уроків вони вийшли зі школи, де побачили мікроавтобус, в якому сиділи двоє невідомих чоловіків. Один з них звернувся до дітей, мовляв, сідайте в машину, ваша мама сказала підвезти вас додому, та ще запропонував пригостити їх цукерками. Школярі не розгубилися і швидко побігли в протилежну сторону, чим, власне, і відвернули від себе біду, адже трапитись могло що-завгодно.

Тим часом у службі у справах дітей, надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та молоді Бережанської міськради вкотре закликають батьків поговорити із своїми дітьми про те, як діяти у випадку, коли незнайомці намагаються втупити з ними у розмову.

– З раннього віку дитина повинна чітко знати наступні правила: ніколи не вступати в розмову з незнайомими людьми і нічого не брати у них без присутності батьків; ніколи не сідати в автомашину до незнайомої людини і нікуди з ним не ходити. У ситуації, коли дитині пропонують піти, чи поїхати куди-небудь, дитина повинна відповісти: «Зараз я піду і спитаю дозволу», а батькам необхідно терміново з’ясувати особу незнайомця, – кажуть у Службі.

Фахівці також радять пояснити дитині, якщо незнайомець схопив її за руку і кудись тягне, або намагається запхнути в автомашину, дозволені абсолютно всі методи самозахисту: грубощі, укуси, удари, крики тощо.

– До речі, кричати в подібній ситуації потрібно не «Допоможіть!», а «Це не мій (моя) тато (мама)!», «Мене звати так-то, зателефонуйте моїм батькам за номером ……». А ще, прищепіть дитині тверде правило: ви ніколи не пришлете за нею у дитячий садок, школу незнайому людину. Якщо таке трапиться – дитина не повинна йти з незнайомцем, – додають працівники районної служби у справах дітей.