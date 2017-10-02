На Тернопільщині невакцинованим дітям заборонять відвідувати школи

01/10/2017 Розмір тексту:

Невакцинованих від кору дітей тимчасово не будуть допускати до занять в учбових закладах в Івано-Франківській, Одеській та Тернопільській областях, де зараз зареєстровано найбільшу кількість хворих.

Відповідне рішення прийнято Міністерством охорони здоров’я та Міністерством освіти і науки з метою запобігання розповсюдженню спалахів інфекції, повідомляє Інтерфакс.

Діти не будуть допущені до занять на період спалахів хвороби до моменту, поки вони не отримають всі необхідні дози вакцин за календарем, зазначено у повідомленні.

За даними Міністерства охорони здоров’я, на початок вересня в Україні було зареєстровано 1,6 тис. випадків захворювання кором. Так, в Івано-Франківській області було зафіксовано 747 інфікованих, у тому числі 591 дитина, що складає 79% від загального числа хворих в області, в Одеській – 589 випадків (389 дітей, 66%), в Тернопільській – 70 випадків (57 дітей , 81%).

В Міністерстві охорони здоров’я підкреслюють, що кір є однією з головних причин дитячої смертності в світі.

В Україні причиною спалаху кору є низький рівень вакцинації.

“У минулому році менше половини українських дітей були привиті від кору за графіком. На кінець серпня 2017 року повторною дозою вакцини КПК за календарем прививок були захищені 61% детей 6 років”, – зазначається у повідомленні.