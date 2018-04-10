На Тернопільщині від електроструму загинув 16-річний юнак

10/04/2018 0
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Смертю завершився необдуманий вчинок неповнолітнього мешканця села Іване-Пусте.

16-річний хлопчина вирішив зняти зі стовпа алюмінієвий електрокабель, однак зачепився ногою за перемикач і отримав ураження струмом.

Неповнолітній помер на місці події.

Відомості про подію внесено до єдиного реєстру розслідування злочинів. Поліцейські з’ясовують усі деталі трагедії.

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